PRESIDENT Hakainde Hichilema says government is aware of which ambassador is working hard and which one is not. President Hichilema says some ambassadors have not brought any single investment to the country, yet they have been in office for four years. Meanwhile, President Hichilema has sworn in six officials as high commissioners, ambassadors and Cabinet officials. The appointed officials include: Albert Muchanga – Ambassador designate, Ethiopia. Prof Nkombo Muuka – Ambassador designate, United Arab Emirates. Grace Mutembo – High Commissioner designate, Republic of South Africa. Abdon Liston Mawere – Ambassador designate, Russian Federation. Eugene Moonga – Director, Policy Implementation and Evaluation, Cabinet Office. Muyambango Mukwemu – Public Policy Specialist, Policy Analysis and Coordination Division, Cabinet Office. Speaking during the swearing-in...