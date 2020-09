JUSTICE Minister Given Lubinda has begged Lukashya residents not experiment when voting for a candidate in the forthcoming by-elections. Speaking when he drummed up support for George Chisanga, Saturday, Lubinda, who knelt down when addressing the residents, also asked them to vote for President Edgar Lungu in 2021. “Ngamwasala pa bwato, mwasala George Chisanga mwasala Edgar Chagwa Lungu, mwasala ubuyantanshi. Nga mwasala pambi ninshi mulefwaya ma experiments. Nomba ino nshita bola tulefwaya ukuingisha. Kuti mwaingisha umuntu ushaishiba ukuteya? Ngamulefwaya uku wina kubikamo umuntu uwakutila namwishiba ati uyu alaingisha. Pa 17th...



Log In Subscribe To continue reading his premium content, login to your account or Subscribe to our ePaper using the buttons below.